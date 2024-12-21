«Металлург» может подписать защитника «Куньлуня» Кленденинга. У него 10 очков в 31 матче сезона КХЛ
«Металлург» может подписать хоккеиста «Куньлуня» Адама Кленденинга.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне американский защитник провел 31 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «минус 13» и среднем игровом времени 21:25.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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