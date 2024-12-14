«Сочи» может обменять Рассказова в «Сибирь». У форварда 3+3 в 24 матчах (Алексей Потапов)
«Сочи» планирует обменять нападающего Кирилла Рассказова в «Сибирь».
Об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
32-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-10» в 24 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
Подробная статистика Рассказова – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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