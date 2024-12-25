«Северсталь» переподписала контракт со Скореновым. Новое соглашение – до 2027 года
«Северсталь» переподписала контракт с Александром Скореновым.
Череповецкий клуб расторг, а затем заключил новый договор с 25-летним нападающим до 2027 года.
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Скоренов сыграл 25 матчей и набрал 14 (9+5) очков при полезности «плюс 3». Белорус проводит второй сезон в «Северстали».
Команда идет на пятом месте в Западной конференции. В ее активе 48 очков после 38 игр.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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