«Северсталь» переподписала контракт со Скореновым. Новое соглашение – до 2027 года

«Северсталь» переподписала контракт с Александром Скореновым.

Череповецкий клуб расторг, а затем заключил новый договор с 25-летним нападающим до 2027 года.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Скоренов сыграл 25 матчей и набрал 14 (9+5) очков при полезности «плюс 3». Белорус проводит второй сезон в «Северстали ».

Команда идет на пятом месте в Западной конференции. В ее активе 48 очков после 38 игр.