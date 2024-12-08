Фальковский, Дроздов, Стась, Скоренов, Кульбаков, Алистров – в составе Беларуси на Кубок Первого канала

Беларусь объявила состав на предстоящий Кубок Первого канала по хоккею.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо», КХЛ), Егор Вельмакин («Динамо» Минск, КХЛ).

Защитники: Кристиан Хенкель, Павел Денисов (оба – «Динамо» Минск, КХЛ), Владислав Еременко, Данила Паливко (оба – «Металлург» КХЛ), Кирилл Готовец («Динамо» Москва, КХЛ), Степан Фальковский , Сергей Сапего (оба – СКА, КХЛ), Даниил Бокун («Торпедо», КХЛ).

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Илья Усов, Даниил Липский, Тимофей Ковгореня, Андрей Стась , Егор Бориков, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Сергей Кузнецов (все – «Динамо» Минск, КХЛ), Иван Дроздов (ЦСКА, КХЛ), Владимир Алистров (СКА, КХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ), Александр Суворов («СКА-Нева», ВХЛ), Степан Звягин («Куньлунь», КХЛ), Валентин Демченко («Юность», экстралига).

Как отметили в пресс-службе ФХБ, средний возраст игроков – 24,5 года. В тренерском штабе к Дмитрию Квартальнову присоединится покинувший «Юнисон» из Olimpbet ВХЛ Игорь Горбенко.