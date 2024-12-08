  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фальковский, Дроздов, Стась, Скоренов, Кульбаков, Алистров – в составе Беларуси на Кубок Первого канала
1

Фальковский, Дроздов, Стась, Скоренов, Кульбаков, Алистров – в составе Беларуси на Кубок Первого канала

Беларусь объявила состав на предстоящий Кубок Первого канала по хоккею.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо», КХЛ), Егор Вельмакин («Динамо» Минск, КХЛ).

Защитники: Кристиан Хенкель, Павел Денисов (оба – «Динамо» Минск, КХЛ), Владислав Еременко, Данила Паливко (оба – «Металлург» КХЛ), Кирилл Готовец («Динамо» Москва, КХЛ), Степан Фальковский, Сергей Сапего (оба – СКА, КХЛ), Даниил Бокун («Торпедо», КХЛ).

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Илья Усов, Даниил Липский, Тимофей Ковгореня, Андрей Стась, Егор Бориков, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Сергей Кузнецов (все – «Динамо» Минск, КХЛ), Иван Дроздов (ЦСКА, КХЛ), Владимир Алистров (СКА, КХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ), Александр Суворов («СКА-Нева», ВХЛ), Степан Звягин («Куньлунь», КХЛ), Валентин Демченко («Юность», экстралига).

Как отметили в пресс-службе ФХБ, средний возраст игроков – 24,5 года. В тренерском штабе к Дмитрию Квартальнову присоединится покинувший «Юнисон» из Olimpbet ВХЛ Игорь Горбенко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: SB.by
logoКубок Первого канала
logoСборная Беларуси по хоккею
сборная России U25
logoКХЛ
logoСборная Казахстана по хоккею
logoКирилл Готовец
logoЕгор Бориков
logoВладислав Еременко
logoДаниил Бокун
logoПавел Денисов
logoИлья Усов
logoАндрей Стась
logoДанила Паливко
logoНикита Пышкайло
logoСтепан Фальковский
logoРоман Горбунов
logoВиталий Пинчук
logoЕгор Вельмакин
logoКристиан Хенкель
logoСергей Сапего
logoВадим Мороз
logoИван Кульбаков
logoТимофей Ковгореня
logoВалентин Демченко
logoАлександр Суворов
logoВладимир Алистров
logoМаксим Сушко
logoАлександр Скоренов
logoДаниил Липский 2004
logoИгорь Мартынов
logoДмитрий Квартальнов
Игорь Горбенко
logoАндрей Белевич
logoСтепан Звягин
logoИван Дроздов
logoСергей Кузнецов 2002
logoДинамо Минск
logoТорпедо
logoСКА
logoЦСКА
logoМеталлург Мг
logoДинамо Москва
logoСКА-Нева
logoКуньлунь Ред Стар
logoСибирь
logoАвангард
logoСеверсталь
logoЮность-Минск
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о сборной легионеров на КПК: «КХЛ благодарна клубам и игрокам, что они откликнулись на вызов. Нам удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию»
106 декабря, 08:57
Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала
576 декабря, 08:30
Кузнецов о попадании в состав «России 25»: «Не разговаривал с Ротенбергом. Это расширенный список, нужно смотреть, как будет по ситуации. Для меня счастье играть в хоккей, тем более за сборную»
126 ноября, 16:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Костюченок о 4:6 с «Адмиралом»: «Бесхребетно. Пришли в белых перчатках и хотели по‑легкому победить. «Амуру» не хватает состава, чтобы посадить игроков на пару матчей»
27 минут назад
КХЛ. «Амур» проиграл «Адмиралу», «Салават» сыграет с «Ак Барсом», ЦСКА в гостях у «Локомотива», СКА против «Барыса»
5517 минут назадLive
Макэвой атаковал Мичкова, спровоцировав стычку в матче с «Филадельфией». Защитник «Бостона» ударил россиянина по ногам, затем несколько раз толкнул его клюшкой
539 минут назадВидео
Друри о Шестеркине: «Новый контракт показывает, что я думаю о нем как о вратаре, об игроке и о человеке. «Рейнджерс» повезло, что у нас есть Игорь»
1сегодня, 09:46
Копитар провел 1400-й матч в регулярках НХЛ. У 37-летнего форварда 1242 (427+815) очка за «Лос-Анджелес»
4сегодня, 09:30
Зарипов о работе в Госсовете Татарстана: «Мне нравится. Это новое направление, но со своей профессиональной стороны я могу что-то высказать и добавить»
9сегодня, 09:18
Торторелла о 3:4 с «Бостоном»: «Происходившее дерьмо просто смешно. Учу «Филадельфию» играть честно, не позорить судей. Но все идет к тому, что мне стоит научить команду нырять»
11сегодня, 09:03
Мичков набрал 2+ очка в 3 матчах подряд. Форвард повторил рекорд «Филадельфии» для игроков младше 20 лет
10сегодня, 08:27
Деанджело о возвращении в НХЛ: «Это моя цель, но я не очень оптимистичен. В СКА позаботились обо мне, я играю изо всех сил и хочу сосредоточиться на этом»
сегодня, 08:13
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Сиэтл», «Тампа» в гостях у «Ванкувера», «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Филадельфия» сыграет с «Ютой»
3сегодня, 08:00
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Крикунов: «В КХЛ гонятся за иностранными вратарями, но наши не слабее. Надо ставить своих, они нормальные»
4сегодня, 10:13
Хет-трик Гутика помог «Адмиралу» обыграть «Амур» – 6:4. У владивостокцев 5 побед в 6 матчах
2сегодня, 10:03
Уилсон о 4:2 с «Монреалем»: «Вашингтон» провел хороший 3-й период и не дал сопернику шансов. У нас отличная команда – получаем удовольствие, играя друг за друга»
1сегодня, 08:45
Аскаров сделал 3-й шатаут в сезоне АХЛ, отразив 36 бросков «Коачеллы». Он делит с Кули лидерство в лиге по играм на ноль
2сегодня, 07:35
Пажо с 1+2, Улльмарк с 37 сэйвами против «Нэшвилла» и Мэттью Ткачак с дублем – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 07:10
Кравчук о новом контракте Шестеркина: «Большие деньги – большие ожидания. Нью-Йорк – особый город, давление на Игоря будет только возрастать. Уверен, что он все это знает»
сегодня, 06:55
Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111). Он проводит в клубе 3-й сезон
сегодня, 06:25
Хуснутдинов остался без очков в 15-м подряд матче в НХЛ, без голов – в 24-м со старта сезона. У него 1 бросок, 2 блока и 25% на точке за 14:48 с «Кингс»
2сегодня, 06:00
Пономарев набрал 3+1 за фарм «Питтсбурга» в матче АХЛ против «Хартфорда» и стал 1-й звездой. У Кныжова 2 ассиста
1сегодня, 05:35
«Баффало» проиграл 6 матчей подряд и идет на 14-м месте на Востоке. Отставание от зоны плей-офф – 3 очка
1сегодня, 05:22