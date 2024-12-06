Форвард «Северстали» Скоренов сделал 1-й хет-трик в КХЛ

Александр Скоренов сделал 1-й хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий «Северстали » забросил 3 шайбы в матче против «Барыса » (5:3).

Теперь на счету 24-летнего Александра Скоренова 12 (9+3) очков в 20 играх сезона.