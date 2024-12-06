Форвард «Северстали» Скоренов сделал 1-й хет-трик в КХЛ
Александр Скоренов сделал 1-й хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Нападающий «Северстали» забросил 3 шайбы в матче против «Барыса» (5:3).
Теперь на счету 24-летнего Александра Скоренова 12 (9+3) очков в 20 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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