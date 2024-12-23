Усов о словах Ротенберга про перелом у Кузьмина: «Не читаю интервью. У меня свои тренеры, а что говорят другие – их право. Играть в тело – моя работа, цели покалечить кого-то не было»

Илья Усов отреагировал на слова Романа Ротенберга а травме Григория Кузьмина.

«Россия 25» обыграла сборную Беларуси (4:3 ОТ) на Кубке Первого канала. В середине второго периода форвард СКА Григорий Кузьмин столкнулся с Ильей Усовым, после чего покинул площадку. Позднее у Кузьмина диагностировали перелом носа.

– Это моя работа – играть в тело. Никогда у меня не было цели покалечить кого-то, но это хоккей – такое случается. Без задних мыслей, просто хотел сыграть в тело.

Судьи пересмотрели этот момент, удаления не дали. Григорию – здоровья, пусть скорее поправляется.

– Не читали слова главного тренера сборной России Романа Ротенберга, который эмоционально высказывался на этот счет?

– Я не читаю интервью. У меня свои тренеры, своя публика, а что говорят другие – это их право так думать, – сказал нападающий минского «Динамо ».

«Хорошо, что он живым вообще остался». Ротенберг критикует судей после травмы Кузьмина