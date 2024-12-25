Ротенберг о главном событии года: «Победы сборной России. Любая из них – на вес золота»
Роман Ротенберг назвал победы сборной России главным событием 2024 года.
«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, обыграв на турнире сборные мира КХЛ, Беларуси и Казахстана.
«Любая победа в сборной России на вес золота. Поэтому все эти победы – событие года. И, конечно, самое главное – это здоровье родителей, детей и всех родственников.
Главное, чтобы так и в следующем году было», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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