Ротенберг о главном событии года: «Победы сборной России. Любая из них – на вес золота»

Роман Ротенберг назвал победы сборной России главным событием 2024 года.

«Россия 25» выиграла Кубок Первого канала, обыграв на турнире сборные мира КХЛ, Беларуси и Казахстана.

«Любая победа в сборной России на вес золота. Поэтому все эти победы – событие года. И, конечно, самое главное – это здоровье родителей, детей и всех родственников.

Главное, чтобы так и в следующем году было», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг .