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Просветов о вратарях «Сан-Хосе»: «Георгиев будет первым номером, у него больше опыта. Аскаров – атлетичный, у него появляется стабильность, со временем закрепится в НХЛ»

Иван Просветов оценил игру Александра Георгиева и Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».

Георгиев перешел в «Сан-Хосе», где замечательно в прошлом матче отыграл Ярослав Аскаров. Как думаете, кто будет первым вратарем «Шаркс»?

– Я думаю, что Саня пока будет первым номером. Он уже взрослый, у него больше опыта. И это совершенно нормально.

Аскаров – его знаю, мы немного общались. Он – очень атлетичный вратарь. Вижу, что у него тоже появляется какая-то система игры. Уже заметно, что он более стабилен в своих движениях.

Потому что стабильность вратаря – это не то, что ты всегда пропускаешь только один гол за матч или пять. А то, когда ты выходишь на матч, и твои движения всегда одинаковы.

Ты на воротах всегда в одном месте сидишь на «реверсе», там ты на ногах, здесь – в высокой стойке. И из игры в игру ты это делаешь. Это и есть стабильность.

Вот у Аскарова это появляется, как я видел по последним матчам. А с его атлетизмом это вопрос времени, когда он закрепится в НХЛ.

Тем более его контракт на 2 млн долларов за сезон. То есть он уже гарантировал себе место в составе на следующий год, – сказал вратарь ЦСКА, ранее выступавший в НХЛ

Аскаров побил рекорд «Сан-Хосе» по сэйвам за период – 23. Российский голкипер обошел Джонса и Ниеми

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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