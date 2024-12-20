Пловец Минаков: «Матч на «СКА-Арене» даже не могу сопоставить с тем, что видел в НХЛ. Я ходил на «Сан‑Хосе» – это сейчас не самая суперкрутая команда»
Андрей Минаков поделился эмоциями от посещения «СКА-Арены».
Трехкратный чемпион мира по плаванию присутствовал на матче Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (6:4).
– Как вам поход на хоккей и «СКА-Арена»? Вы ведь в Америке бывали на матчах НХЛ.
– Очень зрелищный матч. Максимально! Да, я ходил на игры НХЛ.
Но матч на этой «СКА Арене» даже не могу сопоставить с тем, что видел в Северной Америке. Правда, я ходил на «Сан‑Хосе». Сейчас это в принципе не самая суперкрутая команда. Может, где‑то в НХЛ есть интереснее.
Но тут СКА выдал просто фейерверк, и это видели 22 тысячи зрителей.
Я очень рад, что с Кубка Сальникова рванул на другой конец Питера и увидел это хоккейное шоу, – сказал трехкратный чемпион мира по плаванию Андрей Минаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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