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Пловец Минаков: «Матч на «СКА-Арене» даже не могу сопоставить с тем, что видел в НХЛ. Я ходил на «Сан‑Хосе» – это сейчас не самая суперкрутая команда»

Андрей Минаков поделился эмоциями от посещения «СКА-Арены».

Трехкратный чемпион мира по плаванию присутствовал на матче Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (6:4).

– Как вам поход на хоккей и «СКА-Арена»? Вы ведь в Америке бывали на матчах НХЛ.

– Очень зрелищный матч. Максимально! Да, я ходил на игры НХЛ.

Но матч на этой «СКА Арене» даже не могу сопоставить с тем, что видел в Северной Америке. Правда, я ходил на «Сан‑Хосе». Сейчас это в принципе не самая суперкрутая команда. Может, где‑то в НХЛ есть интереснее.

Но тут СКА выдал просто фейерверк, и это видели 22 тысячи зрителей.

Я очень рад, что с Кубка Сальникова рванул на другой конец Питера и увидел это хоккейное шоу, – сказал трехкратный чемпион мира по плаванию Андрей Минаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoНХЛ
logoСКА
logoАндрей Минаков
logoСан-Хосе
logoМатч ТВ
СКА-Арена
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