Аскаров побил рекорд «Сан-Хосе» по сэйвам за период – 23. Российский голкипер обошел Джонса и Ниеми
Ярослав Аскаров побил один из рекордов «Сан-Хосе» для вратарей.
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (2:3 ОТ). 22-летний россиянин отразил 23 броска в створ ворот во втором периоде.
По этому показателю голкипер установил новый рекорд франшизы, обойдя Мартина Джонса (дважды 22 сэйва за период в 2018-м) и Антти Ниеми (22 сэйва в 2013-м). Отмечается, что данная статистика собирается с начала сезона-1997/98.
Всего Аскаров отразил 39 бросков из 42. В трех играх этого сезона за «Сан-Хосе» на его счету 92,8% сэйвов и коэффициент надежности 2,30.
Аскаров – 2-я звезда матча с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ): 39 сэйвов из 42. У вратаря 1 победа в 3 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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