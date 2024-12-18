«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Георгиев пропустил 7 голов в 2 матчах

«Сан-Хосе» вызвал Ярослава Аскарова из фарм-клуба.

Сегодня пресс-служба «Шаркс» сообщила, что 22-летний российский вратарь вызван из АХЛ .

Аскаров провел 2 матча за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ в текущем сезоне, одержав 1 победу и пропустив 4 гола.

Ранее в результате обмена с «Колорадо» состав «Шаркс» пополнил голкипер Александр Георгиев . 28-летний голкипер провел 2 матча за «Сан-Хосе », одержав 1 победу и пропустив 7 голов.