«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Георгиев пропустил 7 голов в 2 матчах
«Сан-Хосе» вызвал Ярослава Аскарова из фарм-клуба.
Сегодня пресс-служба «Шаркс» сообщила, что 22-летний российский вратарь вызван из АХЛ.
Аскаров провел 2 матча за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ в текущем сезоне, одержав 1 победу и пропустив 4 гола.
Ранее в результате обмена с «Колорадо» состав «Шаркс» пополнил голкипер Александр Георгиев. 28-летний голкипер провел 2 матча за «Сан-Хосе», одержав 1 победу и пропустив 7 голов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Сан-Хосе»
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