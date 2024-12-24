Роберт Хэмилтон о Минске: «Город прекрасен. В Канаде говорю всем, что здесь лучшая еда: драники, сырники»
Роберт Хэмилтон высоко оценил еду и рестораны в Минске.
– Я говорю всем дома в Канаде, что здесь лучшая еда и лучшие рестораны, в которых я был. Большая арена, которая заполняется на каждом матче.
Город прекрасен, и очень нравится как мне, так и моей семье, жене и сыну, которые приехали сюда. Так что мы наслаждаемся временем, проведенным в Минске, как и другие иностранные игроки в команде.
– Что вам нравится из белорусской кухни?
– Драники, сырники. Я знаю, что это и русские, и белорусские блюда. Мне очень нравится ресторан «Бульбашы». Там хорошее обслуживание, приятные люди и фантастическая еда, – сказал защитник минского «Динамо».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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