Хэмилтон о Ташкенте: «Очень понравился плов, в отеле я съел 2-3 тарелки. Классный город, напомнил Астану»

Роберт Хэмилтон высоко оценил узбекский плов.

– Ташкент – классный город. Я никогда не был здесь раньше, он находится очень далеко от моей родной страны – Канады.

Этот город напоминает мне Астану, где играет «Барыс». Отличная атмосфера на арене, шумные болельщики, играла рок-музыка – так что мне понравилось.

– Как вам проект КХЛ, в рамках которого команды лиги играют в других странах?

– Это отличный опыт и возможность побывать в новых городах. Я всегда люблю пробовать местную еду.

– Что удалось попробовать?

– Мне очень понравился плов. В отеле я съел две или три тарелки. Он был очень вкусный, – сказал защитник минского «Динамо» после матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).

КХЛ организовала матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, трансляция