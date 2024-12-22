Хэмилтон о Ташкенте: «Очень понравился плов, в отеле я съел 2-3 тарелки. Классный город, напомнил Астану»
Роберт Хэмилтон высоко оценил узбекский плов.
– Ташкент – классный город. Я никогда не был здесь раньше, он находится очень далеко от моей родной страны – Канады.
Этот город напоминает мне Астану, где играет «Барыс». Отличная атмосфера на арене, шумные болельщики, играла рок-музыка – так что мне понравилось.
– Как вам проект КХЛ, в рамках которого команды лиги играют в других странах?
– Это отличный опыт и возможность побывать в новых городах. Я всегда люблю пробовать местную еду.
– Что удалось попробовать?
– Мне очень понравился плов. В отеле я съел две или три тарелки. Он был очень вкусный, – сказал защитник минского «Динамо» после матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).
КХЛ организовала матч в Ташкенте – и с ним куча проблем: лед, освещение, трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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