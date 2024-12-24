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Галиев заработает 10 млн рублей в ЦСКА за остаток сезона (Михаил Зислис)

Станислав Галиев заработает 10 млн рублей в ЦСКА за остаток сезона.

Сегодня армейцы подписали контракт с 32-летним форвардом, ранее расторгшим соглашение с «Авангардом».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Галиев получит 10 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона.

В этом сезоне нападающий провел 33 матча в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 4».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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