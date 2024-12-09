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Есмантович после совещания руководителей клубов КХЛ: «У многих начинаются сложности в перелетах. Прорабатываются разные вещи, в том числе и единый перевозчик»

Игорь Есмантович высказался о сложностях с авиаперелетами у клубов КХЛ.

Сегодня прошло совещание руководителей клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. По итогам встречи президент ЦСКА ответил на вопросы журналистов. 

– Поговорили о текущих делах. Лига развивается. Посмотрели статистические показатели года. У многих начинаются сложности в перелетах, это сегодня тоже обсуждали.

Лига будет помогать. Сами скорректируемся на весну. Все будет понятно ближе к лету. Прорабатываются разные вещи, в том числе и единый перевозчик.

– Ждать ли трансферы у ЦСКА до дедлайна?

– Секрет, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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