Есмантович после совещания руководителей клубов КХЛ: «У многих начинаются сложности в перелетах. Прорабатываются разные вещи, в том числе и единый перевозчик»
Игорь Есмантович высказался о сложностях с авиаперелетами у клубов КХЛ.
Сегодня прошло совещание руководителей клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. По итогам встречи президент ЦСКА ответил на вопросы журналистов.
– Поговорили о текущих делах. Лига развивается. Посмотрели статистические показатели года. У многих начинаются сложности в перелетах, это сегодня тоже обсуждали.
Лига будет помогать. Сами скорректируемся на весну. Все будет понятно ближе к лету. Прорабатываются разные вещи, в том числе и единый перевозчик.
– Ждать ли трансферы у ЦСКА до дедлайна?
– Секрет, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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