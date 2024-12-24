Потанин о снятии бана с России: «Ограничения отпадут в результате борьбы за права. Политики борются, чтобы быть услышанными, бизнесмены – за свои активы и деньги, спортсмены – за допуск»

Владимир Потанин высказался о шансах на снятие бана с России.

– Вы верите, что в будущем году случится чудо с российским спортом, что мы снова будем на международной арене – с российским флагом, с нашим гимном?

– Я думаю, это время точно придет. И для того, чтобы наш флаг поднимали и наш гимн звучал, нужно будет одно – наши победы. И все ограничения отпадут.

Но я хочу верить в то, что это случится не как новогоднее чудо, а как результат нашей борьбы за свои права. Нас – всю страну и всех граждан, которые в ней живут, – сейчас поставили в ситуацию, что мы постоянно боремся за свои права.

Журналисты борются за право быть где-то аккредитованными. Хотя бы задавать вопросы. Бизнесмены борются за свои активы и деньги, которые арестовываются, изымаются абсолютно неправовым образом. Наши политические лидеры борются за то, чтобы быть услышанными. Спортсмены борются за то, чтобы их хотя бы допустили до соревнований.

Но я думаю, что такой этап борьбы за свои права должен закончиться победой. И с позиции силы, а не как чудо под Новый год.

А вот как новогоднее чудо или поздравление – я бы хотел всем пожелать удачи и здоровья. Вот действительно чудесная история, но для этого всем надо заниматься спортом, – сказал глава «Норникеля » и член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин .

Владимир Потанин: «Мы вернемся на Олимпиаду с позиции силы, а не когда нам милостиво разрешат подойти к барскому столу»