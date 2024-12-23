Владимир Потанин высказался о независимости КХЛ от ФХР.

– Если говорить об отношениях ФХР и КХЛ – вы долгое время сотрудничаете с Федерацией хоккея России. Этот разрыв как-то повлиял на ваше участие в жизни ФХР, или вы больше наблюдаете за этой историей?

– Да нет, я активно участвовал в этом процессе. Просто я бы не стал называть это разрывом. Ну, в принципе, как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь. С другой стороны, слова имеют значение.

Да, конечно, там что-то искрило в отношениях между федерацией и КХЛ. Но именно выделение КХЛ в отдельную самостоятельную организацию как раз убрало некоторые конфликты интересов. Это скорее позитивное действие, а не негативное.

Иногда кажется, когда разделяется что-то, это либо ослабление, либо следствие неразрешенных проблем. А здесь скорее наоборот, это расхождение позволило каждой стороне более осознанно выполнять свои функции.

Одной из задумок было то, чтобы КХЛ выстроила самостоятельные отношения с НХЛ, чтобы лига была независимой от федерации и боролась с разными санкционными историями – например, за взаимное уважение контрактов с НХЛ.

Понятно, что самая большая сила в мировом хоккее – это НХЛ . Никто с ней не сравнится. Но КХЛ - это вторая в мире лига по мощи и популярности. Сделать ее самостоятельным игроком, в том числе на международной арене, – это умный и прозорливый ход, – сказал президент «Норникеля» и председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.