Андрей Коваленко поделился мнением об игре Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».

22-летний вратарь провел 4 матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ, отражая 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,75.

«Очень эффектный голкипер – в необычной правосторонней стойке, агрессивный, с отличной игрой клюшкой.

Чем-то напомнил голкипера моей молодости Мартина Бродера , который в «Нью-Джерси» закрывал борта, и на его игре клюшкой строилась тактика «дьяволов».

Единственное, такой стиль – рискованный, а каждая ошибка вратаря бросается в глаза», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко .

Андрей Коваленко: «Селебрини играет быстро и умно, не жадный, нацелен на пас. Он прибавляет с каждым матчем, гонка с Мичковым становится все более плотной»