Андрей Коваленко об Аскарове: «Эффектный голкипер – агрессивный, с отличной игрой клюшкой. Чем-то напомнил мне Бродера»
Андрей Коваленко поделился мнением об игре Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».
22-летний вратарь провел 4 матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ, отражая 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,75.
«Очень эффектный голкипер – в необычной правосторонней стойке, агрессивный, с отличной игрой клюшкой.
Чем-то напомнил голкипера моей молодости Мартина Бродера, который в «Нью-Джерси» закрывал борта, и на его игре клюшкой строилась тактика «дьяволов».
Единственное, такой стиль – рискованный, а каждая ошибка вратаря бросается в глаза», – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Андрей Коваленко: «Селебрини играет быстро и умно, не жадный, нацелен на пас. Он прибавляет с каждым матчем, гонка с Мичковым становится все более плотной»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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