Андрей Коваленко об обмене сына в «Сан-Хосе»: «Николай пока повторяет мою карьеру в НХЛ – с шагом в 29 лет. Меня из «Колорадо» поменяли 6 декабря – в большой сделке с участием Патрика Руа»
«Колорадо» включил 25-летнего форварда в сделку, в рамках которой в «Шаркс» также перешел вратарь Александр Георгиев. «Эвеланш» получили вратаря Маккензи Блэквуда.
– Как восприняли обмен с участием своего старшего сына?
– Уже сказал в прессе, что Николай пока повторяет мою карьеру в НХЛ – с шагом в 29 лет. Меня из «Колорадо» поменяли в «Монреаль» в большой сделке с участием Патрика Руа 6 декабря, его поменяли на вратаря 9 декабря.
Расписались мы с супругой в Эдмонтоне – свидетелями были мой одноклубник Борис Миронов и его жена Екатерина. Николай и здесь пошел по нашему пути, недавно оформив брак в Денвере – и тоже только при двух свидетелях.
– В НХЛ вы провели больше 650 матчей, сделали и там, и в России отличную карьеру. Отличный карьерный ориентир для Николая?
– Мы с Николаем едва ли не ежедневно общаемся, обсуждаем все профессиональные детали. Есть семейный опыт, который пойдет ему на пользу.
– Вы в первый же сезон в системе «Квебека» / «Колорадо» играли в ведущих звеньях с Форсбергом, Сакиком, Каменским и Ко, сыну это не удалось?
– Нынешний «Колорадо» – один из лидеров НХЛ, атака сформирована и плотно укомплектована, большая группа нападающих – на мощных контрактах. В такой расстановке пробиться в топ-6 было невозможно, в топ-9 – малореалистично.
Тем не менее денверский этап карьеры Николая считаю успешным. В этом сезоне он провел практически все матчи – 28, забил четыре гола при четырех передачах. Выдержал жесткую конкуренцию, прошел через все роли – четвертое звено с пятью-семью игровыми минутами, второе-третье – с 15 минутами, второе большинство.
Бесценный опыт, который обязательно поможет в будущем! – сказал олимпийский чемпион.
«Колорадо» обменял сразу двух русских, чтобы спасти сезон! Георгиев и Коваленко теперь «акулы»
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