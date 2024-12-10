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Андрей Коваленко про переходе сына в «Сан-Хосе»: «У «Колорадо» не было в планах менять Николая. Они соглались ради голкипера»

Андрей Коваленко оценил обмен сына Николая в «Сан-Хосе».

«Эвеланш» обменяли Николая Коваленко и Александра Георгиева в «Сан-Хосе», получив вратаря Маккензи Блэквуда.

– В декабре 1995 года «Колорадо» обменял вас на вратаря. В декабре 2024 года «Колорадо» обменял вашего сына на вратаря. Мистика?

– Причем и папа, и сын не должны были участвовать в сделках! «Колорадо» меня не собиралось менять.

Я шел неплохо среди бомбардиров, набрав 22 очка в 26 матчах. Был одним из ведущих игроков клуба: Сакик, Форсберг, Валерка Каменский, а я был где‑то четвертым. Но «Монреаль» поставил условие, что хочет меня забрать. И ради Патрика Руа меня туда отправили.

То же самое сейчас произошло с Колей. Как заявил генменеджер Крис Макфарланд, у них не было в планах менять Коваленко. Но им очень требовался вратарь, а Николай был с их стороны включен в сделку. Поэтому «Эвеланш» ради голкипера на это согласились.

– Какие выводы?

– Значит, «Колорадо» – не наш клуб. Нас обменяли даже чуть ли не в один день: меня – 6 декабря, Колю – 9 декабря.

– Поменяли сразу двух россиян. Николаю будет проще адаптироваться в «Сан‑Хосе» вместе с Александром Георгиевым?

– Да это не фактор. Я считаю, что Коля – уже опытный хоккеист. Он поиграл не только в России, но и в АХЛ, и в НХЛ – знает, что это такое. И в низших звеньях «Колорадо» поиграл, и в топ‑тройках тоже как лидер. И даже в большинстве выходил несколько раз.

Он понимает, что сейчас перед ним открывается новая дорога. Есть огромный шанс проявить себя в «Сан‑Хосе», закрепиться там, попасть в топ‑6 нападающих «Шаркс».

Сделать это в «Колорадо» было тяжелее. Там очень сильное нападение, форварды с сумасшедшими контрактами. Чтобы вытеснить кого‑то из состава, надо быть на голову выше. Но сейчас открывается хорошая перспектива стать одним из лидеров «Сан‑Хосе», что я и подсказываю сыну.

Сейчас самый шанс для роста и продолжения карьеры в НХЛ, потому что у Коли заканчивается контракт в 2025 году. В ближайшие пять месяцев до плей‑офф все в его руках, чтобы подписать новое соглашение.

Тем более «Шаркс» находятся в перестройке. Есть несколько молодых игроков. Один из них – Маклин Селебрини, претендующий на «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги.

Теперь все зависит от сына. Я уверен, что при обмене были определенные договоренности с тренером, он в любом случае даст Коле шанс. А там уже будем смотреть, – сказал Андрей Коваленко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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