Андрей Коваленко: «Селебрини играет быстро и умно, не жадный, нацелен на пас. Он прибавляет с каждым матчем, гонка с Мичковым становится все более плотной»

Андрей Коваленко похвалил игру форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини.

Первый номер драфта НХЛ-2024 набрал 25 (11+14) очков в 25 играх в сезоне и занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков, отставая от лидирующего Матвея Мичкова из «Филадельфии» на 2 балла.

«Мне очень нравится этот форвард. Играет быстро и умно, не жадный до шайбы, нацелен на пас. Сын [Николай Коваленко ] в том же «Торпедо» играл примерно в такой хоккей по стилю, ему с Селебрини очень комфортно.

Думаю, не случайно Селебрини называют главным конкурентом Матвея Мичкова в борьбе за приз лучшего новичка.

Понятно, что канадцу только 18 лет, два года разницы в возрасте – это существенный плюс для Мичкова. Но с каждым матчем Селебрини прибавляет – и гонка двух «М» становится все более плотной», – сказал олимпийский чемпион.