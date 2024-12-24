Андрей Коваленко: «Селебрини играет быстро и умно, не жадный, нацелен на пас. Он прибавляет с каждым матчем, гонка с Мичковым становится все более плотной»
Андрей Коваленко похвалил игру форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини.
Первый номер драфта НХЛ-2024 набрал 25 (11+14) очков в 25 играх в сезоне и занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков, отставая от лидирующего Матвея Мичкова из «Филадельфии» на 2 балла.
«Мне очень нравится этот форвард. Играет быстро и умно, не жадный до шайбы, нацелен на пас. Сын [Николай Коваленко] в том же «Торпедо» играл примерно в такой хоккей по стилю, ему с Селебрини очень комфортно.
Думаю, не случайно Селебрини называют главным конкурентом Матвея Мичкова в борьбе за приз лучшего новичка.
Понятно, что канадцу только 18 лет, два года разницы в возрасте – это существенный плюс для Мичкова. Но с каждым матчем Селебрини прибавляет – и гонка двух «М» становится все более плотной», – сказал олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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