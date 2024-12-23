Форвард «Ак Барса» Кошелев о Гатиятулине: «Его требования напоминают Хартли: лучше клюшкой играть, меньше стыков проигрывать. Когда нужно достать кнут – он его достает»
– Какие изменения лично для себя прочувствовал при Анваре Гатиятулине?
– Требования Анвара Гатиятулина напоминают требования Хартли. Есть нюансы по тактике, но по тренировочному процессу, по требованиям – очень похожи. У Хартли я играл, поэтому подстроиться под новый формат было несложно.
– Понятно, как играют силовые нападающие у чужих ворот, а что с «легкими» форвардами?
– Ничего необычного: получше клюшкой играть, поменьше стыков проигрывать. Еще много занимаемся поиском моментов для себя. Вкратце – так.
– Насколько команда уже близка к тому стилю, который требует Гатиятулин. Тренер доволен?
– Мы находимся в постоянном процессе усовершенствования игры. Есть такие матчи, в которых Анвар Рафаилович спокоен, видит, что все получается, даже не вмешивается. А есть такие моменты, когда нужно достать кнут – он его достает.
– С кнутом Анвар Рафаилович страшный человек?
– Лучше с пряником (смеется).
– Много моментов по ходу сезона можешь вспомнить, когда тренер мог «напихать»?
– Конечно, были, но, наверное, не так много. Главное, что это было всегда вовремя, всегда по делу, он чувствует это, – сказал нападающий «Ак Барса», ранее выступавший за «Авангард».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий