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  • Форвард «Ак Барса» Кошелев о Гатиятулине: «Его требования напоминают Хартли: лучше клюшкой играть, меньше стыков проигрывать. Когда нужно достать кнут – он его достает»
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Форвард «Ак Барса» Кошелев о Гатиятулине: «Его требования напоминают Хартли: лучше клюшкой играть, меньше стыков проигрывать. Когда нужно достать кнут – он его достает»

Семен Кошелев рассказал о работе с Анваром Гатиятулиным в «Ак Барсе».

– Какие изменения лично для себя прочувствовал при Анваре Гатиятулине?

– Требования Анвара Гатиятулина напоминают требования Хартли. Есть нюансы по тактике, но по тренировочному процессу, по требованиям – очень похожи. У Хартли я играл, поэтому подстроиться под новый формат было несложно.

– Понятно, как играют силовые нападающие у чужих ворот, а что с «легкими» форвардами?

– Ничего необычного: получше клюшкой играть, поменьше стыков проигрывать. Еще много занимаемся поиском моментов для себя. Вкратце – так.

– Насколько команда уже близка к тому стилю, который требует Гатиятулин. Тренер доволен?

– Мы находимся в постоянном процессе усовершенствования игры. Есть такие матчи, в которых Анвар Рафаилович спокоен, видит, что все получается, даже не вмешивается. А есть такие моменты, когда нужно достать кнут – он его достает.

– С кнутом Анвар Рафаилович страшный человек?

– Лучше с пряником (смеется).

– Много моментов по ходу сезона можешь вспомнить, когда тренер мог «напихать»?

– Конечно, были, но, наверное, не так много. Главное, что это было всегда вовремя, всегда по делу, он чувствует это, – сказал нападающий «Ак Барса», ранее выступавший за «Авангард».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Вечерняя Казань»
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoБоб Хартли
logoАвангард
logoАк Барс
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