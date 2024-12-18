Гатиятулин о 3:2 с «Салаватом»: «После двух поражений в Уфе «Ак Барсу» удалось порадовать болельщиков. Просили ребят сыграть против легионеров понаглее, пожестче»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Салаватом».

Казанский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хәерле кич, әйбәт «Яшель дерби» (добрый вечер, отличное «Зеленое дерби» – Спортс’‘). Хороший матч, после двух поражений в Уфе хотелось порадовать наших болельщиков, сегодня это удалось.

Ребята вышли с хорошим настроем и эмоциями, играли с первой до последней минуты. Хочу вновь поблагодарить болельщиков, атмосфера была просто шикарная.

– После второй пропущенной шайбы в команда стала действовать осторожнее. Это следствие быстрого гола?

– Мы в обоих перерывах говорили, что сопернику нужно отыгрываться, он будет играть активно, и важно нам не допускать ошибок, не делать подарки. Но нас за эти ошибки наказали. Дальше нужно было сыграть по счету, что ребята в принципе выполнили.

– Дмитрий Юдин не в первом матче попал в ротацию и была информация, что у него конфликт с кем-то из тренерского штаба. С чем связано его отсутствие?

– Конфликта никакого нет, идет рабочий процесс. Задача тренерского штаба – каждому доносить наши требования, задача игрока – их выполнять.

Диму немножко выбила из колеи травма, он готовится к возвращению в состав. Когда посчитаем, что он может вернуться, сразу появится на льду.

– Сегодня ноль очков набрали легионеры «Салавата Юлаева». Было ли задание сыграть против них особенно внимательно?

– Мы всегда готовимся в первую очередь от себя, от своей игры. Но, конечно, разбираем соперников и акцентируем внимание игроков на лидерах команд, объясняем, как лучше против них действовать. Мы так делаем перед каждой игрой.

– Какой все-таки была задача именно против легионеров Уфы?

– Наверное, таким мастеровитым игрокам нужно давать меньше времени. Просили сыграть плотнее, понаглее, пожестче, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .