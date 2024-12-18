  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 3:2 с «Салаватом»: «После двух поражений в Уфе «Ак Барсу» удалось порадовать болельщиков. Просили ребят сыграть против легионеров понаглее, пожестче»
0

Гатиятулин о 3:2 с «Салаватом»: «После двух поражений в Уфе «Ак Барсу» удалось порадовать болельщиков. Просили ребят сыграть против легионеров понаглее, пожестче»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Салаватом».

Казанский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хәерле кич, әйбәт «Яшель дерби» (добрый вечер, отличное «Зеленое дерби» – Спортс’‘). Хороший матч, после двух поражений в Уфе хотелось порадовать наших болельщиков, сегодня это удалось.

Ребята вышли с хорошим настроем и эмоциями, играли с первой до последней минуты. Хочу вновь поблагодарить болельщиков, атмосфера была просто шикарная.

– После второй пропущенной шайбы в команда стала действовать осторожнее. Это следствие быстрого гола?

– Мы в обоих перерывах говорили, что сопернику нужно отыгрываться, он будет играть активно, и важно нам не допускать ошибок, не делать подарки. Но нас за эти ошибки наказали. Дальше нужно было сыграть по счету, что ребята в принципе выполнили.

– Дмитрий Юдин не в первом матче попал в ротацию и была информация, что у него конфликт с кем-то из тренерского штаба. С чем связано его отсутствие?

– Конфликта никакого нет, идет рабочий процесс. Задача тренерского штаба – каждому доносить наши требования, задача игрока – их выполнять.

Диму немножко выбила из колеи травма, он готовится к возвращению в состав. Когда посчитаем, что он может вернуться, сразу появится на льду.

– Сегодня ноль очков набрали легионеры «Салавата Юлаева». Было ли задание сыграть против них особенно внимательно?

– Мы всегда готовимся в первую очередь от себя, от своей игры. Но, конечно, разбираем соперников и акцентируем внимание игроков на лидерах команд, объясняем, как лучше против них действовать. Мы так делаем перед каждой игрой.

– Какой все-таки была задача именно против легионеров Уфы?

– Наверное, таким мастеровитым игрокам нужно давать меньше времени. Просили сыграть плотнее, понаглее, пожестче, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoСалават Юлаев
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoДмитрий Юдин
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Трактор» уступил минскому «Динамо», «Металлург» победил «Автомобилист», «Ак Барс» обыграл «Салават»
148сегодня, 18:45
«Ак Барс» ищет варианты обмена Юдина. Клуб не включил защитника в заявку на игру с «Салаватом» (Артур Хайруллин)
6сегодня, 16:58
Гатиятулин о татарском языке: «Времени на изучение нет, но из уважения к болельщикам пытаюсь начать говорить»
3сегодня, 12:08
Чем запомнился каждый клуб КХЛ: «Динамо» создает мемы, «Авангард» всех скупает, аутсайдеры удивляют
3вчера, 11:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Флоридой», «Даллас» встретится с «Торонто»
1330 минут назад
Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»
8сегодня, 19:43
«Ак Барс» подписал контракт с О′Деллом на 30 млн рублей до конца сезона (Metaratings)
7сегодня, 18:55
КХЛ. «Трактор» уступил минскому «Динамо», «Металлург» победил «Автомобилист», «Ак Барс» обыграл «Салават»
148сегодня, 18:45
В «Салавате» снова задержки по зарплате. Легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет (Алексей Шевченко)
18сегодня, 18:07
Разин о травме Еременко: «Сложный перелом, тяжелая ситуация. Он точно выбыл до конца сезона, думаю. Хорошо, если дальше в хоккей будет играть»
5сегодня, 17:37
Осужденный за шпионаж Сергеев начинал с публикации политического контента в соцсетях. Ему платили в криптовалюте и поручали фотографировать объекты НАТО и польской армии
12сегодня, 17:09
«Ак Барс» ищет варианты обмена Юдина. Клуб не включил защитника в заявку на игру с «Салаватом» (Артур Хайруллин)
6сегодня, 16:58
У «Металлурга» 4 победы в 5 последних матчах, команда Разина – 5-я на Востоке. У «Автомобилиста» 5 поражений подряд и 4-е место
6сегодня, 16:45
Ротенберг о генменеджере «Монреаля»: «Проделал сложный путь, чтобы посетить «СКА-Арену». Гости удивились масштабу, раньше их стадион был самым вместительным»
34сегодня, 16:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Салавате»: «Одними легионерами ничего выиграть невозможно. Не стал бы говорить, что другие игроки там ничего не делают. Не бывает, чтобы все пятерки были забивными»
только что
Сапего о возвращении на «СКА-Арену»: «Интерьер изменился: вывески новые повесили, лампочки. Лед такой же, разницы не чувствовалось»
15 минут назад
Ламорелло о Ларионове: «Он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас. Игорь чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает, нет ничего, чего он не мог бы достичь»
332 минуты назад
Фиала провел 600-й матч в НХЛ. У форварда «Лос-Анджелеса» 186 голов и 260 ассистов
48 минут назад
Плющев о «СКА-Арене»: «Здоровая чаша, махина! Такого сооружения, как в Петербурге, в стране вообще нет. На 90% точно заполняется»
2сегодня, 19:26
«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Георгиев пропустил 7 голов в 2 матчах
5сегодня, 19:12
Агент Ливо о долгах «Салавата» по зарплате: «Джош продолжит играть в Уфе до конца сезона вне зависимости от того, будут ли задержки выплат»
2сегодня, 18:42
«Спартак» подписал просмотровый контракт с Чибисовым. 31-летний форвард пропустил прошлый сезон в «Тракторе» из-за проблем со здоровьем
1сегодня, 18:32
Шипачев сделал 3 ассиста в игре с «Трактором». У Вадима 3+16 в 10 матчах
1сегодня, 18:19
Гру после 1:3 от минского «Динамо»: «Непривычно иметь 7 выходных, у «Трактора» было 3 тренировки, я ожидал такого состояния. Робинсон сломал палец и выбыл на 7-14 дней»
1сегодня, 17:56
Рекомендуем