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Гатиятулин про 1:3 с минским «Динамо»: «Первая половина матча «Ак Барсу» не удалась. Не хватало искры»

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:3).

– Первая половина матча нам не удалась – много ошибались, удалялись, позволили сопернику оторваться в счете. Не хватало искры, задора. В третьем периоде стало больше эмоций, вместе с ними стали появляться моменты, но этого было недостаточно. Отдадим должное сопернику, они грамотно сыграли концовку.

– Вы не хотели снять вратаря в конце третьего периода, чтобы большинство разыграть в формате 5х3, а не 4х3?

– У нас неплохо работает розыгрыш 4х3, есть моменты. Но сегодня делали немного не то, что нужно. Это относится и к первым двум периодам – играли не как планировали, потому и в этом большинстве не снимали вратаря.

– По ходу этого сезона не первый раз Ник Петан ошибается на синей линии, играет неуверенно. Нет ощущения, что он не очень эффективен на этой позиции?

– У него были и хорошие матчи, эмоции иногда перехлестывают. Ник – техничный игрок, иногда хочет сделать чуть больше, чем нужно, и это приводит к таким ошибкам.

– Очень мало бросков было в первых двух периодах, но много потерь. С чем это связано?

– Разберем матч, и там узнаем, почему так получилось. На первый взгляд, нам не хватило эмоций, – сказал Анвар Гатиятулин.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoАнвар Гатиятулин
logoНик Петан
logoКХЛ
logoДинамо Минск
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