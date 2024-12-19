Гатиятулин про «Ак Барс» и Кубок Гагарина: «Мы способны побеждать каждого. Явных фаворитов сейчас нет, все решится в мелочах»
Анвар Гатиятулин оценил шансы «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина.
– Сейчас можно говорить, что нынешний «Ак Барс» – претендент на Кубок?
– «Ак Барс» всегда ставит самые высокие цели. Кто внимательно смотрит чемпионат, видит, что явных фаворитов сейчас нет, в плей-офф может произойти что угодно.
В лиге хватает сильных команд со своим почерком, со своими козырями и тренерскими идеями. Мы со всеми сыграли, видим, что способны побеждать каждого, способны как вытаскивать сложные матчи на характере, так и сами вести игру.
Это уже хорошая отправная точка на будущее. Но в итоге все равно будет решаться в мелочах, над которыми мы работаем внутри команды, – сказал главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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