Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы»: «Наше поколение кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!» Здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики»

Дмитрий Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы».

31 декабря киностудия «Союзмультфильм», Минспорта России, КХЛ , бренд грузовиков «Валдай» от Группы компаний «Современные транспортные технологии» и «Чемпионат » представят зрителям первые эпизоды спортивного мультсериала «Чемпионы».

Проект вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др. Серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko, который выступает сопродюсером проекта.

«Наше поколение просто кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!», в детстве мы с нетерпением ждали его показов, высматривали в телепрограмме. А

вдохновившись просмотром даже устраивали чемпионат по игре в настольный хоккей – это очень теплое воспоминание для меня. Я тоже хотел быть похожим на этих трудолюбивых и хулиганистых спортсменов, и очень здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики в сериал «Чемпионы», – сказал комментатор «Матч ТВ».