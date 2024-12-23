Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы»: «Наше поколение кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!» Здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики»
31 декабря киностудия «Союзмультфильм», Минспорта России, КХЛ, бренд грузовиков «Валдай» от Группы компаний «Современные транспортные технологии» и «Чемпионат» представят зрителям первые эпизоды спортивного мультсериала «Чемпионы».
Проект вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др. Серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko, который выступает сопродюсером проекта.
«Наше поколение просто кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!», в детстве мы с нетерпением ждали его показов, высматривали в телепрограмме. А
вдохновившись просмотром даже устраивали чемпионат по игре в настольный хоккей – это очень теплое воспоминание для меня. Я тоже хотел быть похожим на этих трудолюбивых и хулиганистых спортсменов, и очень здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики в сериал «Чемпионы», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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