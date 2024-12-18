Андрей Назаров: «Национальный лидер завтра проведет прямую линию, ответит на главные вопросы людей. Важно, что мы едины и сплочены. Победа будет за нами»
«После паузы на Кубок Первого канала возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Накануне сразу же получился насыщенный и событийный игровой день, вновь появились интересные результаты.
На трибунах постоянно аншлаг. Люди активно ходят на хоккей, что не может не радовать. Значит, лига двигается в правильном направлении.
Мы живем в непростое время, победы куются в том числе в тылу. Наш национальный лидер завтра проведет прямую линию, в рамках которой ответит на все главные вопросы людей.
Очень важно, что все мы едины и сплочены. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «Поздравляю Россию с убедительной победой на КПК. Не обошлось без травм, но это не футбол – здесь настоящая мужская битва. Надо еще больше объединиться вокруг национального лидера»
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