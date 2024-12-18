Гатиятулин о татарском языке: «Времени на изучение нет, но из уважения к болельщикам пытаюсь начать говорить»
Анвар Гатиятулин рассказал об успехах в изучении татарского языка.
48-летний специалист возглавил казанский клуб перед началом этого сезона.
– Ваша визитная карточка в этом сезоне – фразы на татарском на пресс-конференциях.
– Перед началом сезона публично обещал начать изучать язык. Времени категорически нет, но посчитал, что надо демонстрировать, что это были не пустые слова, и процесс хоть как-то, но идет.
Тем более я же татарин, это язык, на котором говорит старшее поколение в моей семье. Из уважения к ним, к нашим болельщикам, с их потрясающей поддержкой сейчас пытаюсь начать говорить на татарском, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Гатиятулин подтвердил интерес «Ак Барса» к О′Деллу: «Он есть в списке, работа ведется. Узнаете, как будет конкретика»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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