  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дрозг о «Куньлуне»: «Мытищи рядом с Москвой, где всегда все есть, в любое время дня и ночи. Условия шикарные, здорово жить в таком большом городе»
1

Дрозг о «Куньлуне»: «Мытищи рядом с Москвой, где всегда все есть, в любое время дня и ночи. Условия шикарные, здорово жить в таком большом городе»

Ян Дрозг высказался о переходе в «Куньлунь» и о Москве.

– Когда вы только узнали об обмене из «Амура», то говорили о шоке. Сейчас эмоции уже улеглись?

– Новость о трансфере действительно была для меня сюрпризом, поначалу даже не самым приятным. Я не ожидал, конечно, такого поворота событий. Но это хоккей, это часть игры, часть бизнеса. Мы профессионалы и должны с пониманием относиться к подобным событиям.

До этого в моей карьере был один эпизод, когда меня обменивали, так что в целом я уже знал, что это такое. И хотя поначалу я был обескуражен, сейчас я доволен тем, как все развернулось, и мне все нравится в «Куньлуне». Рад быть частью этого коллектива.

– Что вы в целом думаете о клубе, Мытищах?

– Все здорово. Вижу, что достойная организация, руководство клуба знает, что делает, у них есть видение будущего клуба. Отличный каток, приятно играть здесь.

Единственное – не так много болельщиков, немного пустовато на трибунах, особенно после Хабаровска, там почти всегда был полный зал, другие эмоции. Но если брать в целом, мне все нравится.

– Хотели бы увидеть возвращение «Куньлуня» в Пекин? Возможно, это был бы более интересный опыт?

– Мне нравится в Москве, если честно. Хоть и в Мытищах, но очень рядом с Москвой, где всегда все есть, в любое время дня и ночи. Условия шикарные, здорово жить в таком большом городе.

Про Китай я мало что могу сказать, меня не было в КХЛ в те времена, когда «Куньлунь» играл в Пекине, я не застал это время. Так что это будет точно новый опыт. Как по мне, сейчас всем ребятам нравится в Москве, на арене в Мытищах.

– Но вы же сами отметили, что мало болельщиков. Разве не хочется, чтобы команда была интересна публике?

– Действительно, фанатов пока ходит не так много, как хотелось бы. Но мне кажется, что если мы будем лучше играть, чаще побеждать, то тогда на наши матчи потянутся люди. Нужно заслужить их любовь и внимание, – сказал словенский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Дрозг.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoЯн Дрозг
logoКХЛ
болельщики
logoКуньлунь Ред Стар
logoЧемпионат.com
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала
586 декабря, 08:30
Ян Дрозг: «Хабаровск – отличное место, чтобы играть в хоккей. У меня остались хорошие воспоминания от жизни в городе»
124 ноября, 17:52
«Амур» обменял форварда Дрозга в «Куньлунь» на вратаря Джарасика
519 ноября, 08:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о матче СКА и «Торпедо»: «Никто не будет ставить автобусы, как говорит Ларионов, подтверждаю слова Профессора. Это две самые забивающие команды лиги»
6 минут назад
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», ЦСКА против «Спартака», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика»
1924 минуты назад
Роман Ротенберг: «Обсудили матчи «Монреаля» и СКА с гостями из Канады. Нужно решение НХЛ, Беттмэна. Мы готовы играть на «СКА-Арене», в Монреале, Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле – везде»
3343 минуты назад
«Ак Барс» и О′Делл подписали контракт до конца сезона
4сегодня, 10:14
Шевченко про Киселевича: «Он в «Авангарде» стал жертвой доктора, который известен и другими «подвигами». Леонтьев мне сказал, что время Богдана прошло»
14сегодня, 09:52
«Амур» и Бобков расторгли контракт: «Спасибо за все, Боб!»
5сегодня, 09:25
«Питтсбург» вернул Жозефа из «Сент-Луиса» в обмен на будущую компенсацию
4сегодня, 08:59
Флери вышел в старте в 1004-й раз за карьеру и опередил Руа. У Луонго 1014 матчей с первых минут, у Бродера – 1251
7сегодня, 08:53
Татьяна Тарасова: «Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи – это наше, в этих видах спорта мы в числе лучших»
105сегодня, 08:42
Сергачев забил победный гол в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой. У защитника 8+15 в 31 игре
16сегодня, 06:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Омские Крылья» заменили Сайфуллина на Евстафьева: «Клуб формирует четкую структуру управления с упором на свои ресурсы – это часть стратегии развития «Авангарда»
213 минут назад
О′Делл про «Ак Барс»: «Знаю статус клуба, от всех слышал только хорошее про Казань. На меня выходило несколько команд, но эту я посчитал лучшей, чтобы бороться за Кубок»
35 минут назад
Генменеджер «Ак Барса» про О′Делла: «Изучили его медкарту, понимаем все риски, но не считаем текущую ситуацию критической. Рассчитываем, что в январе он выйдет на лед»
1сегодня, 10:22
Конюшков о «СКА-Арене»: «Размеры впечатляют, смотришь наверх, а там три гигантских яруса – выглядит масштабно. В КХЛ сопоставимых дворцов нет»
2сегодня, 10:08
Гатиятулин про «Ак Барс» и Кубок Гагарина: «Мы способны побеждать каждого. Явных фаворитов сейчас нет, все решится в мелочах»
сегодня, 09:59
У Еременко сложный перелом бедра со смещением. Сегодня защитнику «Металлурга» сделают операцию
3сегодня, 09:37
«Монреаль» обменял Бэррона в «Нэшвилл» на Каррье
2сегодня, 09:19
Хоккеисты «КСШОР-Арктика» помогали пострадавшим в столкновении поездов в Мурманской области: «Не считаем себя героями. Делали то, что должны были»
1сегодня, 08:33
«Амур» расторгнет контракт с Бобковым
сегодня, 08:12
«Спартак» поместил Биттена в список отказов. У канадского форварда 1+4 за 21 игру
4сегодня, 06:58
Рекомендуем