Дрозг о «Куньлуне»: «Мытищи рядом с Москвой, где всегда все есть, в любое время дня и ночи. Условия шикарные, здорово жить в таком большом городе»

Ян Дрозг высказался о переходе в «Куньлунь» и о Москве.

– Когда вы только узнали об обмене из «Амура», то говорили о шоке. Сейчас эмоции уже улеглись?

– Новость о трансфере действительно была для меня сюрпризом, поначалу даже не самым приятным. Я не ожидал, конечно, такого поворота событий. Но это хоккей, это часть игры, часть бизнеса. Мы профессионалы и должны с пониманием относиться к подобным событиям.

До этого в моей карьере был один эпизод, когда меня обменивали, так что в целом я уже знал, что это такое. И хотя поначалу я был обескуражен, сейчас я доволен тем, как все развернулось, и мне все нравится в «Куньлуне ». Рад быть частью этого коллектива.

– Что вы в целом думаете о клубе, Мытищах?

– Все здорово. Вижу, что достойная организация, руководство клуба знает, что делает, у них есть видение будущего клуба. Отличный каток, приятно играть здесь.

Единственное – не так много болельщиков, немного пустовато на трибунах, особенно после Хабаровска, там почти всегда был полный зал, другие эмоции. Но если брать в целом, мне все нравится.

– Хотели бы увидеть возвращение «Куньлуня» в Пекин? Возможно, это был бы более интересный опыт?

– Мне нравится в Москве, если честно. Хоть и в Мытищах, но очень рядом с Москвой, где всегда все есть, в любое время дня и ночи. Условия шикарные, здорово жить в таком большом городе.

Про Китай я мало что могу сказать, меня не было в КХЛ в те времена, когда «Куньлунь» играл в Пекине, я не застал это время. Так что это будет точно новый опыт. Как по мне, сейчас всем ребятам нравится в Москве, на арене в Мытищах.

– Но вы же сами отметили, что мало болельщиков. Разве не хочется, чтобы команда была интересна публике?

– Действительно, фанатов пока ходит не так много, как хотелось бы. Но мне кажется, что если мы будем лучше играть, чаще побеждать, то тогда на наши матчи потянутся люди. Нужно заслужить их любовь и внимание, – сказал словенский нападающий «Куньлунь Ред Стар» Дрозг .