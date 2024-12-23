Кочетков о 3:1: «Сложное начало: первый бросок – сразу гол. «Каролина» контролировала игру во 2-м периоде, у «Рейнджерс» не было шансов, по-моему»

Петр Кочетков прокомментировал победу «Каролины» над «Рейнджерс» (3:1).

Вратарь «Харрикейнс» отметился двумя ассистами в игре против нью-йоркского клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сложное начало: первый бросок – сразу гол. Но потом, думаю, у нас было пару хороших блок-шотов и несколько сэйвов. Во втором периоде, по-моему, у «Рейнджерс » вообще не было шансов.

Мы контролировали игру, контролировали шайбу, много бросали. В последнем периоде – просто хорошая игра в меньшинстве и командная работа», – сказал голкипер «Каролины».

Кочетков – один из 35 вратарей НХЛ с 2+ очками за матч. 3 голевых действия было только у Риза в 1993-м