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  • Кочетков о 3:1: «Сложное начало: первый бросок – сразу гол. «Каролина» контролировала игру во 2-м периоде, у «Рейнджерс» не было шансов, по-моему»
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Кочетков о 3:1: «Сложное начало: первый бросок – сразу гол. «Каролина» контролировала игру во 2-м периоде, у «Рейнджерс» не было шансов, по-моему»

Петр Кочетков прокомментировал победу «Каролины» над «Рейнджерс» (3:1).

Вратарь «Харрикейнс» отметился двумя ассистами в игре против нью-йоркского клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сложное начало: первый бросок – сразу гол. Но потом, думаю, у нас было пару хороших блок-шотов и несколько сэйвов. Во втором периоде, по-моему, у «Рейнджерс» вообще не было шансов.

Мы контролировали игру, контролировали шайбу, много бросали. В последнем периоде – просто хорошая игра в меньшинстве и командная работа», – сказал голкипер «Каролины». 

Кочетков – один из 35 вратарей НХЛ с 2+ очками за матч. 3 голевых действия было только у Риза в 1993-м

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКаролина
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoПетр Кочетков
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