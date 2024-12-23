Кочетков – один из 35 вратарей НХЛ с 2+ очками за матч. 3 голевых действия было только у Риза в 1993-м

Только один вратарь набирал больше очков за матч, чем Петр Кочетков.

Россиянин из «Каролины» стал 35-м вратарем в истории НХЛ, сумевшим совершить как минимум два результативных действия за одну игру. Он добился этого в матче против «Рейнджерс ».

Рекорд лиги единолично принадлежит Джеффу Ризу, отметившемуся тремя ассистами в матче «Калгари» с «Сан-Хосе» в 1993 году.

Всего в истории НХЛ было 46 случаев, когда голкипер набирал как минимум два очка. Чаще всех это делали Дэн Бушар и Том Баррассо – по три раза.