Кочетков стал 2-м вратарем в истории «Каролины» с двумя голевыми действиями за матч. Первым столько набрал Уитмор в 1989-м

Петр Кочетков повторил рекорд «Каролины» по результативным действиям.

Голкипер дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (3:1).

Россиянин стал вторым вратарем «Харрикейнс»/«Хартфорд Уэйлерс», совершившим два голевых действия за одну игру. Первым этого добился Кэй Уитмор в марте 1989 года.