Кочетков стал 2-м вратарем в истории «Каролины» с двумя голевыми действиями за матч. Первым столько набрал Уитмор в 1989-м
Петр Кочетков повторил рекорд «Каролины» по результативным действиям.
Голкипер дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:1).
Россиянин стал вторым вратарем «Харрикейнс»/«Хартфорд Уэйлерс», совершившим два голевых действия за одну игру. Первым этого добился Кэй Уитмор в марте 1989 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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