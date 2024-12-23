Крикунов о «Динамо»: «Вратари стали хорошо выполнять свою работу, поэтому пришел результат. Нападение изначально справлялось»

Владимир Крикунов высказался об игре московского «Динамо».

Команда под руководством Алексея Кудашова занимает 4-е место в Западной конференции КХЛ с 49 очками в 37 играх.

«Такое начало «Динамо » было связано с неуверенной игрой вратарей. Моторыгин в прошлом сезоне играл в ВХЛ, а я там тренировал. Он выдавал хорошие игры, а в этом сезоне немножко потерял уверенность.

И Миска перед своим уходом стал играть увереннее, теперь команда подписала нового вратаря [Владислава Подъяпольского].

«Динамо» играло и играет хорошо, хоть иногда и уступает. Вратари стали хорошо выполнять свою работу, поэтому пришел результат. А нападение изначально справлялось со своими обязанностями», – сказал бывший тренер бело-голубых.