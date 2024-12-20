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  • Директор «Динамо» об уходе Миски: «Нужен серьезный вратарь для решения задач. У нас вырисовывается бригада с четким первым номером – это Подъяпольский»
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Директор «Динамо» об уходе Миски: «Нужен серьезный вратарь для решения задач. У нас вырисовывается бригада с четким первым номером – это Подъяпольский»

Алексей Сопин объяснил расставание с Хантером Миской.

«Динамо» объявило о расторжении соглашения с американским голкипером.

«Хантер – хороший парень и, по моему мнению, хороший вратарь. Да, у него был период на адаптацию, были как хорошие, так и не очень хорошие матчи.

Но он прибавлял по ходу сезона и перед паузой выдал ряд неплохих матчей. Быть может, стабильности ему не хватало, чтобы решать серьезные задачи, нужен серьезный вратарь.

Мы приняли решение о расставании с Хантером только по той причине, что сейчас у нас вырисовывается бригада вратарей с четким первым номером – это Владислав Подъяпольский. Максим Моторыгин – наш молодой проспект, в развитии которого мы заинтересованы, связываем будущее «Динамо» с ним.

И по необходимости можем вызвать из петербургского «Динамо» Евгения Ярославлева, который себя отлично проявляет во Всероссийской хоккейной лиге и хорошо выглядит в КХЛ.

Поэтому держать взрослого вратаря-иностранца третьим, чтобы он играл от случая к случаю и ждал каких-то единичных шансов, нет смысла. Да и Хантер сам этого не хотел.

Были пара вариантов, команда думала об обмене, но он сам принял решение поехать домой в Америку», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoХантер Миска
logoЕвгений Ярославлев
logoАлексей Сопин
logoВладислав Подъяпольский
logoДинамо Москва
logoМаксим Моторыгин
logoКХЛ
ТАСС
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