Кочетков пропустил 3 шайбы от «Вашингтона», отразив 19 бросков из 22. Вратарь «Каролины» чередует поражения и победы в последних 7 играх

Петр Кочетков пропустил 3 шайбы от «Вашингтона», отразив 19 из 22 бросков.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (1:3).

В последних 7 играх у 25-летнего россиянина 4 поражения и 3 победы, причем в порядке очереди (поражение – победа – поражение...).

В целом в сезоне у Кочеткова 13 побед в 20 играх при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51.