Шестеркин признан 3-й звездой матча «Рейнджерс» с «Каролиной». Вратарь отразил 28 из 30 бросков

Игорь Шестеркин был признан одним из лучших в матче «Рейнджерс» – «Каролина».

Голкипер команды из Нью-Йорка отразил 28 из 30 бросков – 93,3%. Его клуб потерпел поражение со счетом 1:3.

Россиянин стал третьей звездой матча. Первые два места заняли хоккеисты «Каролины»: автор победного гола Джек Рословик и Уильям Каррье, сравнявший счет.