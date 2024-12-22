Шестеркин признан 3-й звездой матча «Рейнджерс» с «Каролиной». Вратарь отразил 28 из 30 бросков
Игорь Шестеркин был признан одним из лучших в матче «Рейнджерс» – «Каролина».
Голкипер команды из Нью-Йорка отразил 28 из 30 бросков – 93,3%. Его клуб потерпел поражение со счетом 1:3.
Россиянин стал третьей звездой матча. Первые два места заняли хоккеисты «Каролины»: автор победного гола Джек Рословик и Уильям Каррье, сравнявший счет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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