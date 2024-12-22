«Рейнджерс» проиграли 4 из 5 последних матчей и идут 11-ми на Востоке
«Рейнджерс» выиграли лишь один из пяти последних матчей.
Сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ команда Питера Лавиолетта уступила «Каролине» со счетом 1:3.
Начиная с 14 декабря клуб из Нью-Йорка также проиграл «Лос-Анджелесу» (1:5), «Сент-Луису» (2:3) и «Нэшвиллу» (0:2). Единственная победа – над «Далласом» (3:1).
23 декабря «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Джерси». На данный момент они идут на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 33 очка в 33 играх.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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