«Рейнджерс» проиграли 4 из 5 последних матчей и идут 11-ми на Востоке

«Рейнджерс» выиграли лишь один из пяти последних матчей.

Сегодня в матче регулярного чемпионата НХЛ команда Питера Лавиолетта уступила «Каролине» со счетом 1:3.

Начиная с 14 декабря клуб из Нью-Йорка также проиграл «Лос-Анджелесу» (1:5), «Сент-Луису» (2:3) и «Нэшвиллу» (0:2). Единственная победа – над «Далласом» (3:1).

23 декабря «Рейнджерс » встретятся с «Нью-Джерси». На данный момент они идут на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 33 очка в 33 играх.