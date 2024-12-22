Глава КХЛ Морозов об игре «Спартака» и «Динамо» Минск в Ташкенте: «И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие. Планируем продолжить традицию выноса матчей»

Алексей Морозов доволен игрой «Динамо» Минск и «Спартака» (2:3 ОТ) в Узбекистане.

«Матч KHL World Games в Ташкенте удался: «Динамо » и «Спартак » показали отличный хоккей, порадовали зрителей заброшенными шайбами и добавили интриги, сыграв овертайм.

Вдвойне приятно, что встречу в столице Узбекистана посетили 9405 зрителей – это новый рекорд посещаемости в истории KHL World Games.

Уверен, что и хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие от игры. Мы очень рады, что вынесенные матчи регулярного чемпионата вернулись, и планируем в новом сезоне продолжить эту традицию», – сказал президент КХЛ .