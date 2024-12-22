Глава КХЛ Морозов об игре «Спартака» и «Динамо» Минск в Ташкенте: «И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие. Планируем продолжить традицию выноса матчей»
Алексей Морозов доволен игрой «Динамо» Минск и «Спартака» (2:3 ОТ) в Узбекистане.
«Матч KHL World Games в Ташкенте удался: «Динамо» и «Спартак» показали отличный хоккей, порадовали зрителей заброшенными шайбами и добавили интриги, сыграв овертайм.
Вдвойне приятно, что встречу в столице Узбекистана посетили 9405 зрителей – это новый рекорд посещаемости в истории KHL World Games.
Уверен, что и хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие от игры. Мы очень рады, что вынесенные матчи регулярного чемпионата вернулись, и планируем в новом сезоне продолжить эту традицию», – сказал президент КХЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем