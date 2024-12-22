«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Ружичка на 1-й минуте овертайма принес победу над минским «Динамо» в Ташкенте
«Спартак» одержал победу над «Динамо» Минск в овертайме.
Команды Алексея Жамнова и Дмитрия Квартальнова встречались в Ташкенте в рамках KHL World Games.
Основное время завершилось со счетом 2:2, но на первой же минуте овертайма решающий гол забил нападающий московского клуба Адам Ружичка.
«Спартак» победил в 4 из 5 последних матчей, единственное поражение – от ЦСКА (4:5 ОТ) 19 декабря. У минчан прервалась серия из трех побед.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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