«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Ружичка на 1-й минуте овертайма принес победу над минским «Динамо» в Ташкенте

«Спартак» одержал победу над «Динамо» Минск в овертайме.

Команды Алексея Жамнова и Дмитрия Квартальнова встречались в Ташкенте в рамках KHL World Games.

Основное время завершилось со счетом 2:2, но на первой же минуте овертайма решающий гол забил нападающий московского клуба Адам Ружичка .

«Спартак » победил в 4 из 5 последних матчей, единственное поражение – от ЦСКА (4:5 ОТ) 19 декабря. У минчан прервалась серия из трех побед.