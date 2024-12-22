На матче «Спартака» с минским «Динамо» в Ташкенте было 9 405 зрителей. Это самая посещаемая игра КХЛ среди вынесенных, предыдущий рекорд – 5 895 болельщиков в Вене в 2018-м

На игре «Динамо» Минск – «Спартак» в Ташкенте был установлен рекорд посещаемости.

Матч, проведенный в рамках KHL World Games, завершился со счетом 3:2 в пользу московской команды. Решающий гол был забит в овертайме.

На «Хумо Арене» собрались 9 405 зрителей. Эта игра стала самой посещаемой среди вынесенных. Прежний рекорд – 5 895 болельщиков на матче СКА и «Слована» в Вене 2018 году.