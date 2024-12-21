Президент ИИХФ Тардиф о допуске россиян: «ISU сообщил о допуске только к индивидуальным соревнованиям»

Президент ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на допуск российских фигуристов.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU ) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

– Как вы знаете, ISU сообщил о допуске фигуристов из России до участия в квалификации на Олимпийские игры-2026. Можете ли вы рассказать, есть ли возможность у ИИХФ допустить российских хоккеистов до отборочного этапа Олимпиады-2026 тоже?

– ISU сообщил о допуске только к индивидуальным соревнованиям, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.