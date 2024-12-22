Дзюба о «Ладе» в КХЛ: «Больно, что так зажимают команду. Уехали лучший бомбардир и вратарь, но они все равно борются за восьмерку – это удивительно»

Артем Дзюба высказался о трудностях «Лады» в КХЛ.

Тольяттинская команда идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 33 очка за 34 игры. Ранее клуб покинули Остап Сафин (обмен в «Трактор») и Владислав Подъяпольский (обмен в «Динамо»).

«Мы, футболисты «Акрона », «Ладу» поддерживаем, нам очень интересно. Зрители в Тольятти очень ждут футбол в своем городе, но они очень любят и хоккеистов, и «Ладу ».

Мне очень больно, что там происходят такие перемены и так зажимают команду. Уехал лучший бомбардир, уехал вратарь, но они все равно борются за восьмерку, это удивительно», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске.

Дзюба о Кузнецове: «Легкий художник, фигурист – на Шипачева похож. У него хорошие передачи, в этом всем он блестящ»

Артем Дзюба: «В хоккее меня привлекали драки, хотел бы быть тафгаем или вратарем. Я пытался в поле, двигаюсь неплохо, но на коньках очень плохо катаюсь»