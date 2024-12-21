Камара заработает 12 млн рублей в «Ладе». Форвард подписал контракт до конца сезона (Михаил Зислис)

Энтони Камара заработает 12 млн рублей по контракту с «Ладой».

Сегодня стало известно , что 31-летний канадский нападающий подписал соглашение с тольяттинским клубом до завершения этого сезона.

Ранее в КХЛ форвард выступал за «Нефтехимик» и «Барыс».

Он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 120 матчей и набрал 58 (28+30) очков при полезности «минус 32». В 4 играх Кубка Гагарина добавил 2 (0+2) балла.

В текущим сезоне Энтони Камара провел 16 матчей за «Нитру» в чемпионате Словакии и отметился 13 (5+8) очками.