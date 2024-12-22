Подъяпольский об обмене: «Хочу выиграть Кубок Гагарина – знаю цели и задачи «Динамо». Для «Лады» это было непростое решение»
Владислав Подъпольский высказался о желании выиграть Кубок Гагарина.
29-летний вратарь перешел из «Лады» в «Динамо» 17 декабря. Тольяттинцы получили денежную компенсацию.
– Были ли у вас другие предложения, кроме «Динамо»?
– Не могу говорить про другие клубы, были ли предложения, потому что я нахожусь в «Динамо». Здорово, что все решилось, но это было непростое решение для «Лады».
– Насколько сильно вы грезите выиграть Кубок Гагарина в составе «Динамо»?
– Конечно, хочу выиграть Кубок Гагарина. Я знаю цели, задачи клуба, – сказал голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский.
Овечкин о переходе Подъяпольского в «Динамо»: «Вы помните, сколько серий было у «Вашингтона», когда мы не могли пробить Галака. То же самое с «Каролиной». Вратарь может стать героем»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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