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Подъяпольский об обмене: «Хочу выиграть Кубок Гагарина – знаю цели и задачи «Динамо». Для «Лады» это было непростое решение»

Владислав Подъпольский высказался о желании выиграть Кубок Гагарина.

29-летний вратарь перешел из «Лады» в «Динамо» 17 декабря. Тольяттинцы получили денежную компенсацию.

– Были ли у вас другие предложения, кроме «Динамо»?

– Не могу говорить про другие клубы, были ли предложения, потому что я нахожусь в «Динамо». Здорово, что все решилось, но это было непростое решение для «Лады».

– Насколько сильно вы грезите выиграть Кубок Гагарина в составе «Динамо»?

– Конечно, хочу выиграть Кубок Гагарина. Я знаю цели, задачи клуба, – сказал голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский.

Овечкин о переходе Подъяпольского в «Динамо»: «Вы помните, сколько серий было у «Вашингтона», когда мы не могли пробить Галака. То же самое с «Каролиной». Вратарь может стать героем»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладислав Подъяпольский
logoКубок Гагарина
logoДинамо Москва
logoЛада
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