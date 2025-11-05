«Салават» поместил Илью Федотова в список отказов. У форварда 0+2 за 14 игр в сезоне КХЛ
«Салават» поместил Илью Федотова в список отказов.
22-летний нападающий Илья Федотов помещен «Салаватом Юлаевым» в список отказов. В течение 48 часов любой клуб FONBET КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его структуре.
Форвард перешел в «Салават» из «Сочи» в это межсезонье. На его счету 14 матчей и 2 (0+2) очка в текущем регулярном чемпионате.
Действующее соглашение Федотова рассчитано до 31 мая 2027 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости