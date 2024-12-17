«Динамо» выменяло Подъяпольского у «Лады» на денежную компенсацию. Тольяттинцы получат около 100 млн рублей
«Динамо» выменяло Владислава Подъяпольского у «Лады» на денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что тольяттинский клуб получит около 100 миллионов рублей. 29-летний вратарь провел в составе «Лады» полтора сезона после обмена из СКА.
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ в активе Подъяпольского 28 матчей и 11 побед. Он отражал 94,1% бросков (2-е место в КХЛ) при коэффициенте надежности 2,02 (4-е место в лиге).
«Динамо» идет на третьей позиции в Западной конференции, набрав 47 очков за 35 игр.
«Лада» после 33 матчей имеет в активе 31 очко. Тольяттинский клуб находится на девятой строчке в Восточной конференции.
Гендиректор «Лады» о Подъяпольском: «О сделке с «Динамо» скоро объявят. У продажи вынужденный характер – есть долги, чартеры нужно оплатить. Задача выйти в плей‑офф сохраняется»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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