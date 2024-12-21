Овечкин о переходе Подъяпольского в «Динамо»: «Вы помните, сколько серий было у «Вашингтона», когда мы не могли пробить Галака. То же самое с «Каролиной». Вратарь может стать героем»

Александр Овечкин поделился мыслями относительно игры «Динамо».

– Как вам игра московского «Динамо»? Победили «Адмирал» (4:2). Вы ведь постоянно на связи с клубом. До сих пор являетесь советником «Динамо».

– Самое главное, чтобы в плей-офф все было хорошо.

Сейчас команда выигрывает. Я знаю, что «Динамо» расторгло контракт с Эриком О’Деллом. Мне тяжело судить: я – здесь, они – там.

Если нужны какие-то советы насчет игроков, то мне всегда могут позвонить. Те же Алексей Сопин или Алексей Кудашов. Да, мы постоянно на связи.

– В «Динамо» пришел топ-вратарь Владислав Подъяпольский, а вот контракт с американским голкипером Хантером Миской уже расторгнут.

– Вратарь – это полкоманды. Его роль в плей-офф крайне важна.

Вы сами помните, сколько серий было у «Вашингтона», когда мы не могли пробить того же Ярослава Галака из «Монреаля», хотя перебрасывали соперника в четыре раза.

То же самое с «Каролиной», когда мы проиграли им в седьмой игре. Вратарь в самом деле может стать героем в кубковых матчах, – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .