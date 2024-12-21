«Авангард» сократил зарплату Ткачеву до 80 млн рублей в этом сезоне. В последующие годы – 120 млн, как и в прежнем контракте

«Авангард» уменьшил зарплату Владимира Ткачева до 80 миллионов рублей за сезон.

Клуб ранее объявил о подписании соглашения на новых условиях с нападающим еще на один сезон – до завершения сезона-2029/30.

Прежде оклад игрока составлял 120 миллионов рублей в год. По данным «Спорт-Экспресса», соглашение изменено – теперь зарплата хоккеиста в этом сезоне составляет 80 миллионов рублей.

При этом за все последующие сезоны хоккеист получит 120 миллионов рублей, как и в прежнем соглашении.

Его общий оклад за шесть лет соглашения составит 680 миллионов рублей.

Помимо Ткачева, «Авангард » ранее переподписал договор с Павлом Коледовым. В КХЛ за сезон можно переподписать соглашения с тремя хоккеистами.

Ткачев продолжает восстановление, поскольку еще не провел ни одного матча из-за разрыва ахилла, полученного в межсезонье.