«Авангард» сократил зарплату Ткачеву до 80 млн рублей в этом сезоне. В последующие годы – 120 млн, как и в прежнем контракте
«Авангард» уменьшил зарплату Владимира Ткачева до 80 миллионов рублей за сезон.
Клуб ранее объявил о подписании соглашения на новых условиях с нападающим еще на один сезон – до завершения сезона-2029/30.
Прежде оклад игрока составлял 120 миллионов рублей в год. По данным «Спорт-Экспресса», соглашение изменено – теперь зарплата хоккеиста в этом сезоне составляет 80 миллионов рублей.
При этом за все последующие сезоны хоккеист получит 120 миллионов рублей, как и в прежнем соглашении.
Его общий оклад за шесть лет соглашения составит 680 миллионов рублей.
Помимо Ткачева, «Авангард» ранее переподписал договор с Павлом Коледовым. В КХЛ за сезон можно переподписать соглашения с тремя хоккеистами.
Ткачев продолжает восстановление, поскольку еще не провел ни одного матча из-за разрыва ахилла, полученного в межсезонье.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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