«Авангард» переподписал Ткачева с изменением условий контракта. Новый договор – до 2030 года

«Авангард» и Владимир Ткачев переподписали контракт на новых условиях.

Клуб сообщил о подписании соглашения с нападающим еще на один сезон – до завершения сезона-2029/30.

В нынешнем сезоне хоккеист еще не провел ни одного матча из-за разрыва ахилла, полученного в межсезонье. Зарплата игрока составляла 120 миллионов рублей за сезон.

«Авангард » на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики. По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.

Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платежную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачевым , который сразу же пошел нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне.

В свою очередь, «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым еще на один сезон.

Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров. Ждем Владимира на льду, тем более что восстановление идет полным ходом, и прогноз благоприятный», – сказал генеральный директор клуба Герман Чистяков.