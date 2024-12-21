«Авангард» переподписал Ткачева с изменением условий контракта. Новый договор – до 2030 года
Клуб сообщил о подписании соглашения с нападающим еще на один сезон – до завершения сезона-2029/30.
В нынешнем сезоне хоккеист еще не провел ни одного матча из-за разрыва ахилла, полученного в межсезонье. Зарплата игрока составляла 120 миллионов рублей за сезон.
«Авангард» на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики. По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.
Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платежную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачевым, который сразу же пошел нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне.
В свою очередь, «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым еще на один сезон.
Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров. Ждем Владимира на льду, тем более что восстановление идет полным ходом, и прогноз благоприятный», – сказал генеральный директор клуба Герман Чистяков.
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