Барр о 3:4 с «Ладой»: «Доволен «Авангардом» во 2-м периоде – здорово катались, забили 3. В третьем отрезке соперник за короткое время воспользовался нашими ошибками»

Дэйв Барр оценил поражение «Авангарда» от «Лады» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Омский клуб проиграл в выездном матче, забив 3 гола во втором периоде и пропустив 3 шайбы в третьей двадцатиминутке.

«Первый период был не лучшим в нашем исполнении, соперники забили в большинстве. Вторым периодом я очень доволен, мы действовали правильно, хорошо распоряжались шайбой, здорово катались, забили три гола.

Но нужно отдать должное тольяттинцам, в третьем отрезке они воспользовались нашими ошибками и за короткое время сравняли счет, а в итоге и вышли вперед», – сказал помощник главного тренера омичей Дэйв Барр.