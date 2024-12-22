Барр о 3:4 с «Ладой»: «Доволен «Авангардом» во 2-м периоде – здорово катались, забили 3. В третьем отрезке соперник за короткое время воспользовался нашими ошибками»
Дэйв Барр оценил поражение «Авангарда» от «Лады» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Омский клуб проиграл в выездном матче, забив 3 гола во втором периоде и пропустив 3 шайбы в третьей двадцатиминутке.
«Первый период был не лучшим в нашем исполнении, соперники забили в большинстве. Вторым периодом я очень доволен, мы действовали правильно, хорошо распоряжались шайбой, здорово катались, забили три гола.
Но нужно отдать должное тольяттинцам, в третьем отрезке они воспользовались нашими ошибками и за короткое время сравняли счет, а в итоге и вышли вперед», – сказал помощник главного тренера омичей Дэйв Барр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем